На Лысой горе под Рязанью отец с сыном скатились в болото

В воскресенье, 2 января, при катании с Лысой горы в курортном поселке Солотча под Рязанью отец с сыном оказались в болотной воде.

Автор поста в соцсетях рассказывает о том, что «мужчина с ребенком, спускаясь на ватрушке, скатились прямо в воду — болотце, которое расположено до реки. Слава богу, смогли выбраться. По шею мокрые и грязные, без обуви так и поднимались, ребенок сильно плакал».

При этом неравнодушная женщина обращает внимание на то, что излюбленное место отдыха обычных рязанцев остается вне поля зрения администрации города - Солотча включена в Советский район: «Неужели наши городские деятели не могут установить заградительную сетку, чтобы защитить хотя бы от возможности попадания в воду. Что должно произойти, чтобы администрация обратила внимание и хотя бы элементарно облагородила это место?».

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