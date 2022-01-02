В ночь на 3 января в Рязанской области похолодает до -17 градусов

После легкого мороза в новогоднюю ночь рязанцев ждет серьезное похолодание. Прогноз на предстоящие дни опубликовал рязанский Гидрометцентр.

В ночь на 3 января в отдельных районах Рязанской области столбики термометров опустятся до -12…-17 градусов, в Рязани прогнозируется -14…-16. В дневные часы будет чуть теплее – от -7…-12 в Рязани до -9…-14 градусов в районах области.

Будет преобладать облачная погода с небольшими прояснениями. Днем пойдет снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, довольно сильный - 6 -11 м/с.

По прогнозам синоптиков в последующие дни ночная температура еще понизится. Так, в ночь на 4 января воздух остынет до -19 градусов, днем в Рязани и области ожидается -10…-15. Осадков преимущественно не будет, а ветер поменяет направление и будет дуть с северо-востока со скоростью 4 – 9 м/с.