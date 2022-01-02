Один из пострадавших в аварии под Рязанью лишился обеих ног

Один из пострадавших в результате серьезного ДТП под Рязанью лишился обеих ног, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что специалисты рязанского Центра медицины катастроф доставили троих пострадавших с тяжелыми травмами санавиацией в Рязань.

«Самая тяжелая - у пассажира, получившего травматическую ампутацию нижних конечностей", - рассказал собеседник агентства.

Еще девять человек находятся в больнице Скопина в состоянии средней тяжести - у них переломы, разрывы тканей и ушибы.

По последним уточненным данным, в результате ДТП на трассе под Рязанью погибли пять человек, травмы различной степени тяжести получили 22 пассажира. Госпитализация потребовалась 13 пациентам, среди которых двое детей.

По факту смертельной аварии возбуждено два уголовных дела (читать подробнее).