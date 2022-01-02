Глава администрации Рязани Сорокина проверила работу коммунальщиков в новогодние праздники

Елена Сорокина обратила внимание на кучи снега на улице Вокзальной. Фото: пресс - служба администрации Рязани

Глава Рязани Елена Сорокина проверила как свою работу выполняют коммунальные службы в новогодние праздники, сообщает пресс-служба городской мэрии.

2 января градоначальница объехала улицы Железнодорожного района. Под проверку попала как работа Дирекции благоустройства, так и дворников управляющих компаний.

На улице Вокзальной, в районе вокзала Рязань – 1, комиссия сразу увидела огромные сугробы, а также заметенную парковку около магазина «Магнит». Руководитель дирекции сообщил, что вывоз снега запланирован лишь на 4 января.

«Здесь большой поток людей, идущих с вокзала, и территорию нужно содержать в порядке», – сказала Сорокина.

После глава администрации заглянула во дворы, за которые несут ответственность управляющие компании. На улице Типанова 22 двор никто не почистил, ту же картину проверяющие увидели и у дома № 3 по улице Шевченко. Градоначальница поручила подчиненным взять оба адреса на контроль.

Ранее рязанцы жаловались на то, что на улице Татарской снегоуборочная техника работает впустую. Осмотр показал, что коммунальный транспорт работает по графику, однако уборку затрудняют брошенные у обочины машины.

В ходе проверки выявилась и проблема сосулек – из-за оттепели на некоторых домах со скатной крышей образовались ледяные наросты. Управляющим компаниям поручено огородить опасные участки и сбить сосульки.

Также Сорокина решила проверить исполнение собственного декабрьского поручения и проехала во двор дома 28 по улице Весенней. При первом визите дорожки и подъезд к мусорной площадке утопали в снегу. Повторный осмотр двора замечаний не выявил.