Пассажирка рейса Москва – Астрахань: Пострадавших из автобуса «вырезали» спасатели

Авария с участием рейсового автобуса на трассе под Рязанью унесла жизни пяти человек.

Одна из пассажирок злосчастного рейса Москва – Астрахань рассказала подробности случившегося. Интервью с девушкой публикует «Пресса».

Татьяна ехала из Москвы к маме в Астрахань. По словам девушки, поездка не задалась сразу. Уже на выезде из столицы Neoplan попал в ДТП с легковушкой. В аварии автобус почти не пострадал, в отличие от легкового авто, однако происшествие задержало рейс почти на четыре часа. После этого водитель стал нагонять упущенное время.

«Ехал очень быстро. Нас даже потряхивало на ухабах, люди стали возмущаться, и он сбавил скорость», - сообщила пострадавшая.

В момент ДТП Татьяна спала. Удар был такой силы, что девушку сбросило с сиденья в проход салона и она потеряла сознание.

«Когда пришла в себя, увидела рядом мужчину, у которого все лицо в крови было, девушку пострадавшую», - рассказала москвичка.

По словам девушки, выход из салона оказался заблокированным, поэтому молодым людям пришлось выбивать окно, чтобы выбраться наружу. Они сразу позвонили в МЧС.

Когда приехали сотрудники МЧС и полицейские, началась эвакуация. «Некоторых из автобуса «вырезали» спасатели», - сообщила пострадавшая.

Авария на трассе под Рязанью унесла жизни пяти человек, в их числе водителя автобуса. 21 пассажир обращался за медицинской помощью. Госпитализировали 13 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Рязанскую ОКБ санавиацией.

Уцелевших пассажиров временно разместили в Вослебовской школе. Как сообщила «Пресса», одна пассажирка решила вернуться в Москву. Еще одну женщину, потерявшую в ДТП мужа, разместили в гостинице. Остальных пассажиров отправят в Астрахань, как только у них на руках будут документы.