Федеральные дорожники: Трассу под Рязанью, обработали против льда за полчаса до смертельного ДТП.
На момент смертельного ДТП на трассе под Рязанью, в результате которого погибли, пять человек, дорога была очищена. Об этом «КП-Рязань» сообщила начальник пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва - Волгоград» Инна Манафова.
Проезжая часть [была] влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов.
«Проезжая часть [была] влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть влажная, не скользкая, обработана противогололедным составом, - отметила Инна Манфова. - По данным системы Глонасс, которой снабжена вся техника, работающая на федеральных трассах, участок обработали противогололедным составом за полчаса до ДТП».
Рано утром 2 января 2022 года в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП.
Рано утром 2 января 2022 года в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП – погибли пять человек. Автобус ехал по маршруту Москва – Астрахань. В салоне находились около пятидесяти пассажиров, включая детей.
Проезжай по участку федеральной трассы в Рязанской области водитель на скорости врезался в опору железобетонного моста (читать подробнее).
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