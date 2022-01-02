Федеральные дорожники: Трассу под Рязанью, обработали против льда за полчаса до смертельного ДТП.

На момент смертельного ДТП на трассе под Рязанью, в результате которого погибли, пять человек, дорога была очищена. Об этом «КП-Рязань» сообщила начальник пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва - Волгоград» Инна Манафова.

Проезжая часть [была] влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов.

«Проезжая часть [была] влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть влажная, не скользкая, обработана противогололедным составом, - отметила Инна Манфова. - По данным системы Глонасс, которой снабжена вся техника, работающая на федеральных трассах, участок обработали противогололедным составом за полчаса до ДТП».

Рано утром 2 января 2022 года в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП.

Рано утром 2 января 2022 года в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП – погибли пять человек. Автобус ехал по маршруту Москва – Астрахань. В салоне находились около пятидесяти пассажиров, включая детей.

Проезжай по участку федеральной трассы в Рязанской области водитель на скорости врезался в опору железобетонного моста (читать подробнее).

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