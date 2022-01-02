Троих пострадавших в результате ДТП санавиацией доставят в Рязань

Троих пострадавших в результате ДТП в Скопинском районе перевезут в Рязань для дальнейшего лечения. Об этом сообщила опергруппа областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Прилуцкого.

Трое пассажиров, по-прежнему находятся в реанимации, их состояние медики оценивают как тяжелое. В связи с этим руководство области приняло решение транспортировать пациентов в Рязань. Для этого специалисты задействуют вертолеты санавиации.

Всего в скопинскую больницу госпитализировали 12 человек. Среди пострадавших дети 10 и 12 лет, они в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков.

2 января 2022 года рейсовый автобус Neoplan, ехавший из Москвы в Астрахань, на скорости влетел в опору железнодорожного моста в Скопинском районе. На момент ДТП в салоне было около 50 пассажиров, пять человек, в том числе водитель автобуса, погибли.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела – по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).