Одному из пострадавших в аварии с автобусом Москва – Астрахань оторвало голень

Главный врач Скопинского межрайонного медицинского центра Николай Егоров рассказал о состоянии пассажиров автобуса Москва – Астрахань, попавшего рано утром в страшную аварию на территории Скопинского района Рязанской области. В интервью телеканалу ТКР он сообщил следующее:

- В приемное отделение с различными травмами поступило 22 человека, из них госпитализированы 13 человек. Трое прошли через реанимацию – их вертолетом от нас эвакуировали в Рязанскую ОКБ. У тяжелых пациентов черепно-мозговая травма, травма позвоночника, ампутация голени и вывих бедра.

Также стало известно, что у двоих пострадавших детей диагностировано сотрясение. Состояние их удовлетворительное и опасности не вызывает.

Остальным пассажирам помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась. Среди них также есть дети.

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