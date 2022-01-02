Незадолго до смертельной аварии под Рязанью автобус Москва - Астрахань попал в другое ДТП. По данным Telegram-канала 112, через два часа после отправления из столицы, в 21:15 (от станции «Саларьево») он задел на дороге некий автомобиль.

«Никто не пострадал, но пришлось дождаться ГАИ», - пишут в источнике.

Со ссылкой на очевидцев сообщается, что после длительной остановки «водитель начал ехать с большой скоростью», машину якобы сильно трясло, а задние оси прыгали.

Как известно, близ села Вослебово на трассе «Каспий», автобус врезался в опору железнодорожного моста. Пять человек, включая водителя, погибли, 21 пострадал. За жизнь троих пассажиров продолжают бороться врачи.

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