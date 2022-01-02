На месте страшного ДТП с автобусом под Рязанью работают глава УВД и замгубернатора

На место автокатастрофы с автобусом Москва-Астрахань под Рязанью прибыли врио начальника областного УМВД Дмитрий Григорьев и заместитель губернатора Анна Рослякова. Об этом сообщают соответственно пресс-службы ГИБДД и правительства региона.
Рослякова заявила, что власти предпринимают все меры для устранения последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим. Одна из таких мер - организация пункта временного размещения в Вослебовской средней школы. Как сообщалось ранее, там находятся 17 человек. 10 пассажиров госпитализированы, трое в реанимации.
"Все службы сработали грамотно и оперативно", - отметила Рослякова.
Врио начальника УВД Григорьев, в свою очередь, руководит работой полицейских, которые расследуют уголовное дело по факту ДТП.
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