Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации

Три человека, которые пострадали в ДТП с автобусом Москва - Астрахань под Рязанью, находятся в реанимации. Об этом областное правительство сообщило со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Прилуцкого.

«По его словам, три человека сейчас в реанимационном отделении, двоим делают операции», - говорится в сообщении.

Из 21 человека, получивших травмы, госпитализированы 10. Среди них двое детей в возрасте 10 и 14 лет, состояние которых удовлетворительное.

На борту автобуса Neoplan, врезавшегося в опору железнодорожного моста в Скопинском районе, было 49 пассажиров. По данным властей, 17 находятся в пункте временного размещения в Вослебовской средней школе.

«Людям предоставлено горячее питание», - заявила, приехав на место, заместительница губернатора Анна Рослякова.

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