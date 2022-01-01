Митрополит Марк провел праздничную службу на Новолетие

Фото: Рязанская епархия.

В ночь на 1 января в Рязанском кремле прошли праздничные богослужения на Новолетие, которые возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Отмечается, что в своем слове владыка призвал не откладывать дела добра, милосердия и любви, и строить планы, основываясь не на житейских задачах, а на собственном спасении.

12 ударов колокола возвестили верующих о начале нового календарного года, а следом за праздничным трезвоном началась Божественная литургия.