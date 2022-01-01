Из-за прорыва теплотрассы рязанцы остались без горячей воды

1 января из-за аварии на участке теплотрассы на улице Новоселов в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня более двух десятков домов остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

С 15 часов 10 минут и до окончания работ горячей воды не будет по адресам: улица Тимакова, дома 3, 5, Касимовское шоссе дома 46, 48, 48 к.1, 48 к.2, 48 к.3, 48 к.4, 50, 50Б, 52, 52 к.1, 52 к.2, 54, 54 к.1, 54 к.2, 54 к.3, 56, 56 к.1, улица Новоселов, дом 33 к.6.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте ЧП уже полным ходом идут ремонтные работы.