2 января в Рязани прогнозируют метель и гололед

Рязанцев просят быть внимательными. Фото: Олег УКЛАДОВ

2 января в Рязани и области ожидается облачная погода. Временами небольшой, а ночью местами умеренный снег, местами метель и гололед сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

Ветер прогнозируется северо-западный с порывами местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области -9…-4°С, днем по области -8…-3°С.

Также о непогоде предупредили и в администрации Рязани. Чиновники обратились к горожанам с просьбой быть осторожными и внимательными.

Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи.