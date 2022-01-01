Новый год рязанский губернатор Любимов встретил по-семейному

Фото: страница Николая Любимова «ВКонтакте».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей, судя по всему, встретил новый год в областном центре. Фотографии сразу из двух локаций (Лыбедский бульвар и площадь Ленина) появились на странице главы региона «ВКонтакте».

«Новый год - семейный праздник. Дорогие рязанцы, счастья и тепла вашим близким! Берегите друг друга!» - написал Любимов.

На фотографиях Николай Викторович позирует с супругой в окружении двоих дочерей. Любопытно, что семья главы региона на снимках одета весьма демократично - в пуховиках, кроссовках и спортивных брюках.

Заметим, что все четверо стоят на улице без головных уборов.