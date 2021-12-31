«Единая Россия» поздравила дежурные смены врачей

Фото: РОО Единая Россия.

31 декабря региональное отделение партии «Единая Россия» провело еще одну новогоднюю акцию. Она направлена на поддержку медицинских работников отделений, где проводится стационарное лечение пациентов.

Праздничное угощение – пирог курник – медикам, которые дежурят в новогоднюю ночь, вручили депутаты – члены фракции «Единой России» всех уровней, партийные волонтеры, главы администраций муниципалитетов. В том числе – депутат Государственной Думы от Рязанской области, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он передал пироги и коробку мандаринов дежурной смене Рязанской областной клинической больницы и пожелал коллегам здоровья, счастья, чтобы в новом году пандемия закончилась.

«Ровно год назад я привозил докторам ОКБ праздничное угощение – гусей, запеченных с яблоками. И мы очень надеялись, что коронавирусная инфекция будет побеждена. Наши врачи, медсестры, санитарочки продолжают спасать пациентов от коронавируса, заходят в «красную зону» и работают, невзирая на выходные и праздники. Угощение для них – это возможность поддержать и подарить приятные эмоции накануне Нового года», – отметил Дмитрий Хубезов.

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил Шиловский межрайонный медицинский центр.

«Поздравил медработников, находящихся в новогоднюю ночь на дежурстве с наступающим праздником, передал им продуктовые наборы, новогоднюю корзину с пирогами и поблагодарил каждого за их нелегкий самоотверженный труд», – рассказал Аркадий Фомин.

В Клепиковском районе медицинских работников учреждения здравоохранения поздравили секретарь местного отделения партии Константин Макаров и замглавы администрации по социальным вопросам Елена Понкратова. Депутат Касимовской городской Думы Елена Федюнина – сотрудников межрайонного медицинского центра.

В Сараевском районе вкусные пирожки персоналу межрайонной больницы передал секретарь местного отделения Андрей Логвенчев.

В Рыбновском районе единороссы поздравили с наступающим Новым годом медицинских работников, которые будут исполнять профессиональный долг в новогоднюю ночь, в двух учреждениях здравоохранения.

Глава муниципалитета, председатель Рыбновской районной Думы Александр Котягин и глава администрации Глебковского сельского поселения, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Антошкина преподнесли сладкий пирог работникам больницы «РЖД-Медицина» города Рыбное.

«Передал пирог дежурной смене Рыбновской районной больницы вместе с и.о. главы администрации Рыбновского района Мариной Лысаковской и заместителем секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Мысиным», – рассказал член фракции «Единой России» в Рязанской областной думе Николай Макариков.

Член президиума регионального политсовета, лидер михайловских единороссов, глава администрации Евгений Сидоров поздравил дежурных медицинских работников «скорой помощи», приемного покоя и ковидного госпиталя районной больницы с наступающим праздником.

«Это самые горячие точки нашего здравоохранения, здесь работают настоящие герои. Весь год они трудились не покладая рук, рисковали своей жизнью, спасая чужие. И сегодня, когда мы готовимся к встрече нового года в кругу своей семьи, многие из них на боевом посту», – отметил он.

Он добавил, что хотя работы в «красной зоне» стало поменьше, помощь врачей михайловцам требуется ежедневно.

«Пироги – это всего лишь небольшой знак признательности и благодарности, вам, наши дорогие! Такая вкусная поддержка еще и попытка придать больничным стенам немного домашнего уюта», – сказал Евгений Сидоров.

Новогодняя акция прошла в Александро-Невском, Милославском, Ряжском, Михайловском, Пронском, Рыбновском, Клепиковском, Спасском, Шиловском, Сараевском, Чучковском, Шацком, Кораблинском и Сапожковском районах, в Скопине, Сасове, Касимове и в Рязани.

Всего было передано 114 пирогов, в том числе 81 – в учреждения здравоохранения областного центра и Рязанский дом ребенка.