Денис Сидоров: В 2022-й год смотрю с оптимизмом

Фото: РОО КПРФ

Уважаемые земляки!

Уже вторые новогодние торжества мы встречаем в условиях беспрецедентной пандемии коронавируса — мирового бедствия, аналогов которому на нашей памяти еще не случалось. Уже почти два года мы живем в условиях жестких ограничений, когда многие привычные явления в нашей жизни (политические акции, полноценное выражение гражданской позиции, культурно-развлекательные мероприятия и др.) либо не присутствуют в нашей жизни, либо отодвинуты на второй план.

Многие из вас надеялись, что в такой непростой ситуации власть обратит большое внимание на повседневные нужды рядовых граждан, примет необходимые меры социально-экономического характера, чтобы облегчить жизнь людей, снизить бремя ковидных тягот, свалившихся на всех нас. Однако, как видим, этого не случилось.

Власть по-прежнему принимает решения, ухудшающие жизнь граждан. Уже точно можно сказать, что в 2022 году в Рязани будет повышен тариф на проезд в городском транспорте — вопрос только в окончательной дате. В 2022-м в нашем регионе существенно вырастут тарифы на коммунальные услуги - оплата за электроэнергию, холодную воду, отопление и др. Размер взноса с собственников жилья на капитальный ремонт многоквартирных домов по-прежнему будет выше, чем в соседних регионах. До сих пор не принято действенных мер по остановке рост цена на продукты и хозяйственные товары и власть не объяснила, что намерена делать в этом направлении в 2022 году. В органах власти региона, похоже, сохранится кадровый голод, а одной из отличительных черт руководящего аппарата останется вопиющий непрофессионализм, что не так давно был вынужден признать губернатор региона.

До сих не принято кардинальных мер по исправлению ситуации в здравоохранении. Не сделано решительных шагов для ликвидации последствий губительной «оптимизации» медучреждений, сокращения квалифицированных специалистов и т. д. Не принято мер по восстановлению ключевых направлений медицинской науки, пострадавших в 1990-2000- е годы. Это оборачивается тем, что страна до сих пор не понимает, когда завершится пандемия, какие меры следует принять для кардинального изменения ситуации, для победы над ковидом.

Однако, хочу заметить, что далеко не все так мрачно и безнадежно. И главное основание для такого утверждения принес 2021-й год. Именно в этом году Коммунистическая партия в союзе с активными гражданами сумела не допустить принятия ряда антисоциальных мер — в частности, форсированного введения QR-кодов и принудительной вакцинации. Твердая позиция КПРФ заставила правительство искать меры по выходу из затяжного кризиса, в котором оказалась наша страна и наш регион.

Я убежден, что в новом году коммунисты добьются новых успехов в отстаивании интересов рядовых граждан. И в этом нелегком деле наша партия может рассчитывать на вашу поддержку. Мы увидели, как самые широкие сломи населения, еще вчера аполитичные, встают на защиту своих интересов, проявляют мужество и стойкость. Это и дает мне повод с оптимизмом смотреть в 2022-й год, который, уверен, станет новым этапом в нашей борьбе за социальную справедливость, интересы человека труда и достойную жизнь в нашей стране.

С Новым 2022-м годом! Пусть он принесет в ваши дома, дорогие рязанцы, больше тепла и радостных волнений!

Денис Сидоров, Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской областной Думы