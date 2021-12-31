Рязанцев 1 января 2022 года ждут плюсовая температура и снег

В субботу, 1 января 2022 года, в Рязани и области ожидается облачная погода, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В ночь на первое января возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Днем – умеренные осадки.

Местами в регионе возможен гололед и налипание мокрого снега, а также гололедица. Ветер прогнозируется южный, а днем с переходом на северо-западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -8… -3 градусов, днем -4... +1 градус.

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