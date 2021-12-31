Последними жертвами коронавируса в 2021 году в Рязани записали 13 человек

В пятницу, 31 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в декабре 2021 года.

Речь идет о пяти мужчинах – 65 лет, 70 лет, 73 года, 75 лет, 83 года и восьми женщинах – 55 лет, 60 лет, 63 года, 65 лет, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 82 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2503 человек.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).