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Здоровье31 декабря 2021 11:38

Последними жертвами коронавируса в 2021 году в Рязани записали 13 человек

В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся
Источник:kp.ru
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В пятницу, 31 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в декабре 2021 года.

Речь идет о пяти мужчинах – 65 лет, 70 лет, 73 года, 75 лет, 83 года и восьми женщинах – 55 лет, 60 лет, 63 года, 65 лет, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 82 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2503 человек.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).