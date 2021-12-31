31 декабря в Рязанской области выявлено 120 случаев коронавируса

В пятницу, 31 декабря, в Рязанской области выявлено 120 новых случаев COVID-19. Суточные показатели заболеваемости продолжают идти на спад. Напомним, что максимальный суточный показатель четвертой волны – 275 случаев был зарегистрирован 11 ноября. Всего сначала пандемии заболевание подтвердилось у 61 518 человек.

Поправился за сутки 241 человек. Всего заболевание перенесли 57 234 рязанца.

Летальный список пополнили 13 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2503 человека.