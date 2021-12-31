Напротив филармонии в Рязани произошло жесткое ДТП – есть пострадавший человек

Вечером 30 декабря 2021 года возле рязанской филармонии произошло жесткое ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Sonata влетел на скорости в «Жигули» 15-й модели.

В результате дорожного происшествия серьезной пострадала 83-летняя пассажирка иномарки.

В настоящее время поданному факту аварии полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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