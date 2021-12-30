Денис Сидоров: СССР - первое в мире государство, в котором были воплощены принципы социальной справедливости

Фото: КПРФ.

Уважаемые жители Рязанской области! Дорогие земляки!

30 декабря отмечается 99-я годовщина образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) – первого в мире государства, в котором были воплощены принципы социальной справедливости, равенства и братства. Несмотря на то, что этого социалистического государства нет уже 30 лет, мы и сегодня ощущаем наследие советской державы и её влияние практически во всех областях нашей жизни.

Что изменилось со времени распада Союза, который, несмотря на призрачные надежды 1990-х, так и не восстановился? Посмотрим на окружающую действительность и сделаем выводы.

Прежде всего, изменилось наше восприятие повседневности. Сегодня мы опасаемся потерять работу, уделяем повышенное внимание безопасности как своей, так и родных и близких. Зачастую с подозрением воспринимаем соседей на лестничной площадке, а если они обладают, как говорится, неславянской внешностью, – тем более.

Мы с тревогой стали ходить в магазины, потому что не знаем, насколько выросли цены на продукты и хозяйственные товары. Мы теряем уверенность в стабильном и позитивном будущем своих детей, потому что окружающий мир становится всё тревожнее. Всё меньше доверяем не только власти, но и врачам, учителям. Доказательством тому служит продолжающаяся пандемия COVID-19. Значительная часть общества противится вакцинации вовсе не потому, что наплевать на своё здоровье – люди просто не верят, что столь упорно навязываемая процедура имеет благие намерения. Слишком уж часто с начала 1990-х власть грубо жульничала, обманывала народ на выборах, проводила экономические «реформы», «оптимизацию» лечебных учреждений. Тем самым вселила в людей стойкое убеждение, что полупринудительная вакцинация – очередной акт геноцида.

В то же время мы помним, что в советский период спокойно обращались к врачам, не беспокоясь, в какую сумму нам обойдётся лечение или просто консультация специалиста. Наши дети бегали в школу, часами пропадали во дворе, играя с друзьями, или ходили в свободное время в кружки и секции, далеко не всегда доступные в настоящее время. Это был стабильный период в жизни нашего народа, который мог спокойно трудиться под защитой самой сильной армии в мире, не опасаясь иностранного вторжения и вмешательства в дела страны.

Увы, после распада СССР политика российского руководства практически обнулила внешнеполитические достижения. У нас почти не осталось надёжных союзников, даже среди государств, некогда входивших в состав единого Союза. Мы с тревогой наблюдаем как за манёврами стран НАТО у наших границ, так и за откровенно враждебными действиями Украины или республик Прибалтики, на курорты которых ранее советские граждане часто ездили отдыхать.

Руководство РФ нередко даёт повод для тревоги, затевая пенсионную реформу или в очередной раз закручивая гайки, лишая граждан политических свобод или просто выражения недовольства происходящим. В отличие от советского периода, сегодня нет сильных

профсоюзов и иных общественных структур, которые могли бы отстаивать право человека на достойный труд и отдых.

Поэтому сегодня у партий и организаций, реально отстаивающих интересы трудящихся, жизнь довольно нелёгкая и напряжённая. Это мы видим на примере КПРФ – партия постоянно сталкивается с административным давлением, чиновничьим и полицейским произволом. Тем не менее, как партия, наследующая лучшие советские традиции, мы заверяем, что будем продолжать борьбу за то, чтобы в нашем государстве хозяином снова стал трудящийся человек. Чтобы люди различных народов жили в дружбе и взаимопонимании. Чтобы восторжествовала социальная справедливость, ради которой жертвовали жизнями наши предки. Ради этой справедливости, настоящей свободы, равенства и братства народов 30 декабря 1922 года был создан великий Советский Союз!

С праздником!