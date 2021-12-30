В новогоднюю ночь общественный транспорт в Рязани работать не будет

Администрация Рязани рассказала, как будет работать муниципальный транспорт в новогодние каникулы. Информацию для рязанцев пресс-служба мэрии разместила на своем сайте.

С 1 по 9 января 2022 года городские автобусы и троллейбусы будут придерживаться расписания выходных и праздничных дней. Как пояснили в администрации города, в эти дни на маршруты выпускается меньшее количество единиц транспорта, в связи с чем интервал движения увеличится.

"Интервал движения в утреннее и дневное время составит не более 15 минут, с 20.00 до 22.00 – не более 20 минут, с 22.00 до 00.00 – не более 30 мин", - пишет пресс-служба мэрии.

Остается неясным, к каким маршрутам относятся упомянутые временные отрезки или же это своеобразная "средняя температура по больнице".

Также в мэрии сообщили, что 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию обычного выходного дня, то есть до 23.00.

За соблюдением водителями праздничного графика проследят дежурные работники мэрии Рязани. Жалобы от рязанцев на работу транспорта принимаются по телефонам (4912) 95-23-31 и 95-23-98.