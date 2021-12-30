Рязань застряла в предновогодних 10-балльных пробках.

Дороги Рязани уже в середине рабочего дня 30 декабря забились на 10 баллов. По данным веб-сервиса «Яндекс.Пробки», к 13.30 город сильно «покраснел».

Традиционно страдает центр города - еле движется транспорт по Первомайскому проспекту, Московскому и Солотчинскому шоссе, улицам Каширина, Дзержинского и Есенина. Улица Вокзальная стоит в обе стороны, забиты Муромское шоссе и улица Спортивная.

На окраине Рязани самая тяжелая ситуация в Дашково-Песочне – сильные заторы на улицах Тимакова и Новоселов, собирается пробка на улице Зубковой.

Так же плотно на проезде Шабулина, Касимовском шоссе и Южной окружной дороге.

Стоит отметить, что на карте практически отсутствуют значки о произошедших ДТП. Возможно, причиной заторов все же стала предновогодняя суета.