Волонтеры помогли ослепшему рязанцу, живущему на заброшенной конюшне

Мужчина живет в заброшенной конюшне.

Волонтеры из «Молодежки» ОНФ помогли одинокому и ослепшему старику, живущему на заброшенной конюшне в поселке Новоселки. Об этом рассказали на брифинге, посвященном итогам работы молодежной организации «Народного фронта» в 2021 году.

- После страшного пожара дедушка остался без квартиры и сейчас проживает в неприспособленном здании с печным отоплением, - рассказал координатор «Молодежки» ОНФ Глеб Шабонин. - Конечно же, с таким недугом ему требуется помощь и поддержка. Поэтому наши ребята ни секунды не сомневались и откликнулись на просьбу помочь в заготовке дров, поступившую через организацию «Забота и милосердие».

За два часа интенсивной работы волонтеры сделали заготовки, которых должно хватить до конца зимы. Если же их не хватит, то ребята обещали вернуться и помочь еще.

- В этом помещении нет ни света, ни воды, ни канализации, а есть только печь для обогрева, - рассказал директор организации «Забота и милосердие» Алексей Кованов. - Естественно, что мы попробовали определить мужчину дом-интернат, но через день он попросил, чтобы его вернули назад.

Общественники, конечно же, понимают, что заготовка дров - это мелочь, но без нее слепому старику было просто не выжить. Кроме того, проводя подобные мероприятия, в «Молодежке» ОНФ параллельно еще и решается задача наставничества, когда более опытные волонтеры обучают младших на примере помощи другим.

Помимо этого добровольцы рассказали, что в 2021 году помогали медицинским работникам в поликлиниках и пунктах вакцинации. Они участвовали в маршрутизации посетителей, помогали им в заполнении документов. Конечно же, в уходящем году волонтеры посещали одиноких пожилых людей, участвовали в уборке территорий и посадке деревьев, привлекали внимание к безопасности детей и взрослых на дороге и делали многое другое.