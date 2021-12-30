30 декабря рязанский минздрав подтвердил смерть от коронавируса еще 14 человек

В четверг, 30 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 14 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в ноябре-декабре 2021 года.

Речь идет о 58-летней женщине, умершей в ноябре.

Также в списке 13 декабрьских жертв. Это шестеро мужчин – 73 года, 80 лет, 83 года, 83 года, 86 лет, 94 года и семь женщин – 51 год, 63 года, 66 лет, 71 год, 77 лет, 82 года, 82 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2490 человек.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).