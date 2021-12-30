Рязань появится в игре Euro Truck Simulator 2. Как это будет выглядеть

Разработчики игры Euro Truck Simulator 2 добавят Рязань в новом дополнении. Источник изображений - студия SCS Software

В Euro Truck Simulator 2 - игре-симуляторе дальнобойщика с элементами стратегии – появится Рязань. Прокатиться по городу можно будет после «огромного» дополнения, в которое разработчики планируют добавить территорию от Москвы и реки Оки до верховьев Волги.

В своем блоге разработчики поделились скриншотами знакомых рязанцам локаций.

Пока ведется разработка, студия SCS Software в своем блоге поделилась скриншотами знакомых рязанцам локаций. А в Твиттере студии даже появилось небольшое видео.

Рязань представили подписчикам как третий по численности город в Центральной России, назвав промышленным центром и транспортным узлом.

Рязань разработчики охарактеризовали как "промышленный центр" и "транспортный узел".

"Будете ли вы проезжать Рязань или решите остаться на ночь, мы надеемся, что вы найдете несколько минут, чтобы полюбоваться этим уникальным историческим городом", - написали разработчики.

Дата выхода дополнения, которое будет называться Heart of Russia («Сердце России»), еще не анонсирована.

Дата выхода дополнения Heart of Russia («Сердце России»), где будет Рязань, пока не анонсирована.