Рязань появится в игре Euro Truck Simulator 2. Как это будет выглядеть

Разработчики игры Euro Truck Simulator 2 добавят Рязань в новом дополнении. Источник изображений - студия SCS Software
В Euro Truck Simulator 2 - игре-симуляторе дальнобойщика с элементами стратегии – появится Рязань. Прокатиться по городу можно будет после «огромного» дополнения, в которое разработчики планируют добавить территорию от Москвы и реки Оки до верховьев Волги.
В своем блоге разработчики поделились скриншотами знакомых рязанцам локаций.
Пока ведется разработка, студия SCS Software в своем блоге поделилась скриншотами знакомых рязанцам локаций. А в Твиттере студии даже появилось небольшое видео.
Рязань представили подписчикам как третий по численности город в Центральной России, назвав промышленным центром и транспортным узлом.
Рязань разработчики охарактеризовали как "промышленный центр" и "транспортный узел".
"Будете ли вы проезжать Рязань или решите остаться на ночь, мы надеемся, что вы найдете несколько минут, чтобы полюбоваться этим уникальным историческим городом", - написали разработчики.
Дата выхода дополнения, которое будет называться Heart of Russia («Сердце России»), еще не анонсирована.
Дата выхода дополнения Heart of Russia («Сердце России»), где будет Рязань, пока не анонсирована.
Разработчики ETS 2 показали, как Рязань будет выглядеть в новом дополнении.