В ДТП на Ряжском шоссе в Рязани пострадала женщина

29 декабря на Ряжском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля Nissan. Один из них съехал в кювет.

29 декабря на Ряжском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля Nissan, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все произошло примерно в 16.25 у дома №15. По предварительной информации, 62-летняя рязанка за рулем Nissan Almera в какой-то момент потеряла управление, зацепила другой автомобиль Nissan Qashqai, после чего опрокинулась в кювет.

В результате ДТП автоледи потребовалась медицинская помощь. Второй участник аварии, 43-летний житель Рязанской области, не пострадал.

Госавтоинспекторы проводят проверку.

Всего за сутки в Рязани и области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 3 человека.