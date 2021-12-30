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Происшествия30 декабря 2021 7:43

В ДТП на Ряжском шоссе в Рязани пострадала женщина

62-летняя автоледи потеряла управление, зацепила Nissan Qashqai, а после съехала в кювет
Источник:kp.ru
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29 декабря на Ряжском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля Nissan. Один из них съехал в кювет.

29 декабря на Ряжском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля Nissan. Один из них съехал в кювет.

29 декабря на Ряжском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля Nissan, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все произошло примерно в 16.25 у дома №15. По предварительной информации, 62-летняя рязанка за рулем Nissan Almera в какой-то момент потеряла управление, зацепила другой автомобиль Nissan Qashqai, после чего опрокинулась в кювет.

В результате ДТП автоледи потребовалась медицинская помощь. Второй участник аварии, 43-летний житель Рязанской области, не пострадал.

Госавтоинспекторы проводят проверку.

Всего за сутки в Рязани и области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 3 человека.