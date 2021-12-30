Рязанец Александр Воробьев стал вице-губернатором Тамбовской области

Рязанец Воробьев вошел в политический истеблишмент соседнего региона. Фото: портал "ПРОТАМБОВ".

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров назначил своим замом по внутренней политике Александра Воробьева. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

При этом источник информагентства, представитель главы региона отметил, что «Егоров назначил на эту позицию местного чиновника, чем подтвердил свой принцип в формировании команды по принципу профессионализма и утер нос критикам, которые писали, что свою команду глава Тамбовщины формирует только из приезжих».

Отметим, что новый вице-губернатор родился в Рязани, окончил факультет связи Рязанского воздушно-десантного училища. Затем вектор его жизни поменял направление. Уволившись в звании капитана, с 2003-го Воробьев занимался строительным бизнесом, спустя два года стал депутатом-единороссом городской думы Тамбова, впоследствии возглавил администрацию Бондарского района Тамбовской области.

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