Менее трех минут потребовалось ХК «Рязань» для победы в Альметьевске

ХК "Рязань" показал в Альметьевске настоящий мужской характер. Фото пресс-службы ХК "Нефтяник".

В заключительном матче уходящего года подопечные Игоря Гришина смогли поздравить рязанских болельщиков с новогодними праздниками, победив в Альметьевске 3:2.

При этом вторую шайбу гости получили от Марка Янчевского за 5 секунд до второго перерыва. Что говорил Гришин игрокам в раздевалке, мы не знаем, но все перевернулось в третьем периоде.

Только хроника. 47:48, Иван Иванов – 1:2; 48:49, Михаил Бицадзе – 2:2; 51:41, Бицадзе оформляет дубль с передачи юного Павла Елизарова – 3:2.

До конца матча вратарь Максим Клоберданец не сплоховал. «Рязань» закончила выездное турне еще одной победой. За день до этого «горожане» победили в Ижевске с разгромным счетом 7:2 и занимают 22 строчку в табели о рангах ВХЛ. От заветного 16 места зоны плей-офф их отделяют 9 очков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!