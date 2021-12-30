В утреннем ДТП с грузовиком в Рязанской области пострадали двое

30 декабря на М5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись грузовик с полуприцепом, Mitsubishi Pajero и Volkswagen Polo.

30 декабря на М5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись грузовик с полуприцепом и два легковых автомобиля – Mitsubishi Pajero и Volkswagen Polo. Случилось это, как сообщает областная Госавтоинспекция, примерно в 7:45 на 285 километре федеральной трассы.

В результате водителей Mitsubishi и Volkswagen доставили в больницу.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются», - отмечает пресс-служба УГИББ по Рязанской области.