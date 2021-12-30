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Экономика30 декабря 2021 6:21

В Рязанской области начал работу промышленный парк «Карандаш»

На первом этапе он объединит семь предприятий по производству товаров для школы и офиса
Источник:kp.ru
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На карандашной фабрике «Карнацъ» планируют создать 120 рабочих мест.

На карандашной фабрике «Карнацъ» планируют создать 120 рабочих мест.

В Шиловском районе Рязанской области состоялось открытие промышленного парка «Карандаш». Он создан на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Лесной», сообщает пресс-служба областного правительства. Специализация – производство товаров для школы и офиса.

29 октября два предприятия промышленного парка посетил губернатор Николай Любимов. В их числе первый резидент - ООО «Графика», производящее бумажно-беловую продукцию (тетради, альбомы и так далее). Проект с объемом инвестиций 50 млн рублей предполагает создание 200 рабочих мест.

Второе предприятие - ООО «Карандашная фабрика «Карнацъ», где при выходе на проектную мощность планируют производить 200 млн штук пишущих принадлежностей в год, вложив 155 млн рублей и создав 120 рабочих мест. В 2021 году здесь уже начали выпускать карандаши, грифели для них, пастели, мелки различного назначения.

По словам Николая Любимова, только на первом этапе в индустриальном парке развернут свою деятельность семь предприятий, и в дальнейшем ожидается серьезное развитие.

«Здесь созданы максимально выгодные условия для инвесторов. Такую возможность дает статус ТОСЭР, который мы получили при поддержке Правительства РФ. По сути, это живые федеральные деньги в инфраструктуру, в повышение привлекательности территории», - заявил губернатор.

Если верить Людимову, в поселок Лесной уже начали приезжать семьи, чтобы жить и работать

Первый резидент промышленного парка ООО «Графика» производит бумажно-беловую продукцию.

Первый резидент промышленного парка ООО «Графика» производит бумажно-беловую продукцию.