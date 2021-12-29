К Новому году в Рязанской области потеплеет

Опубликован прогноз для Рязанской области на три дня - с 30 декабря до 1 января.

Опубликован прогноз для Рязанской области на 30 декабря и предварительный прогноз на 31 декабря — 1 января. Каждый день будет теплее предыдущего. Температура воздуха по области в четверг ожидается в пределах -15...-10 (местами до -18) ночью и -10...-5 днем.

В последние сутки 2021 года -12...-7 и -7...-2 соответственно. В новогоднюю ночь прогнозируют температуру -8...-3, а днем 1 января -5...0 градусов.

Все три дня, по данным областного филиала Росгидромета, временами будет идти небольшой снег (в субботу и мокрый снег). Ветер 5-10 м/c – сначала юго-восточный, затем южный и юго-западный.

Метеорологи считают, что вновь холодать начнет с вечера 2 января.