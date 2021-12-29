Камеры фиксации нарушений ПДД появились на девяти перекрестках Рязани

Один из перекрестков, оснащенных камерой фиксации нарушений ПДД, Московское шоссе - улица Мервинская.

В Рязани еще на девяти перекрестках установили камеры фиксации нарушений ПДД. С их помощью будут штрафовать за нарушения рядности и пересечение стоп-линии.

Перечень таких перекрестков опубликован в группе «Подслушано у водителей в Рязани». Сразу два из них — на Касимовском шоссе: у дома №67 корп.3 и на пересечении с улицей Советской Армии.

Еще две камеры появились непосредственно в Дашково-Песочне, а именно на перекрестках улиц Новоселов — Советской Армии и Зубковой — Тимуровцев.

На проезде Яблочкова заработали камеры на расположенных рядом друг с другом пересечениях — с улицей Циолковского и с улицей Горького. Неподалеку на Циолковского аналогично оборудовали перекресток с Новой.

Кроме того, контролироваться начал перекресток Московского шоссе и улицы Мервинской.

Наконец, камеру установили на пересечении Интернациональной — Бирюзова в микрорайоне Канищево.

Список перекрестков, где, по информации ПУВР, установлены камеры фиксации нарушений ПДД:

проезд Яблочкова – улица Циолковского;

улица Интернациональная – улица Бирюзова;

улица Новосёлов – улица Советской Армии;

улица Новая – улица Циолковского;

улицы Московское шоссе – улица Мервинская;

Касимовское шоссе, дом №67 корпус 3;

улица Горького – проезд Яблочкова;

улица Зубковой – улица Тимуровцев;

улица Касимовское шоссе – улица Советской Армии.