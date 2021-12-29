В Рязани будут судить застройщика скандальной многоэтажки в селе Дядьково

В Рязани предстанет перед судом экс-директор строительной фирмы, возводившей скандальный долгострой в поселке Дядьково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В материалах уголовного дела говорится, что с мая 2016 года по июнь 2017 года обвиняемый, чью фамилию следствие не разглашает, будучи руководителем строительной организации ООО «Бизнесстрой», заключил с рязанцами договоры беспроцентного займа на возведение многоэтажки на 2-м Бульварном проезде. Деньги будущие новоселы передали застройщику, однако дом до настоящего момента не сдан и не заселен.

От действий руководителя пострадали 12 человек, а сумма ущерба превысила 8,5 млн рублей.

Обвинение недобросовестному застройщику предъявлено по части 2 статьи 200.3 УК РФ. Его судьбу будет решать Октябрьский районный суд города Рязани.