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Общество29 декабря 2021 15:04

Маршруты №49 и №82 изменятся в Рязани с 12 января

Первый проложили через оба вокзала, второй — в Дашково-Песочню через Горбатый мост
Источник:kp.ru
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С 12 января в Рязани изменятся маршруты общественного транспорта №49 и №82, напоминает городская администрация. И если №49 в основном останется прежним, но пройдет через железнодорожные вокзалы Рязань-2 (теперь в обоих направлениях) и Рязань-1, то №82 начнет работать совсем по-другому.

Теперь микроавтобусы №82 будут курсировать между Октябрьским городком и 1-м микрорайоном в Дашково-Песочни. Маршрут проложен по улицам Чкалова, Высоковольтной, Дзержинского, Татарской (через Горбатый мост), Маяковского, Есенина, далее по Касимовскому шоссе и улице Большой.

Напомним, ранее планировалось пустить 82-е до ТЦ «Круиз» через Кальное.