Рязанские МФЦ не будут работать в новогодние праздники

На сайте регионального минэконома появилась исчерпывающая информация о режиме работы учреждений «Мои документы» в предпраздничные и праздничные дни.

Так, согласно опубликованному графику работы, заключительным рабочим днем рязанских МФЦ в 2021 году станет 30 декабря. Центры планируют работать в обычном режиме, без сокращенного рабочего времени.

Но уже с 31 декабря 2021 года и вплоть до 9 января 2022 года двери всех МФЦ Рязани и области будут закрыты для посетителей.

В обычном режиме все учреждения «Мои документы» начнут свою работу с 10 января 2022 года.