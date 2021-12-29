Полиции нужны очевидцы наезда на курсантку академии ФСИН в центре Рязани

Областное УМВД опубликовало объявление о поиске очевидцев наезда на курсантку академии ФСИН в центре Рязани. ДТП случилось 14 декабря в 15:43 напротив дома №13 по Первомайскому проспекту.

Пострадала, напомним, 20-летняя девушка. Сбил ее 48-летний рязанец, управлявший ВАЗ-211074. Как сообщалось ранее, водитель был пьян.

Кроме того, устанавливаются очевидцы другого ДТП — в Южный промузле. Там у строения №1 60-летний пешеход попал под ВАЗ-211500 37-летнего рязанца. Это было 26 декабря в 22:10.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествиях, просят обращаться по телефону 8(4912)29-72-56 или напрямую в следственное управление (ул. Фирсова, д.12 кор. 1).