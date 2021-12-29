Рязанские власти определили, сколько возместят родителям за летний отдых детей в 2022 году

Власти региона установили сумму, которую смогут вернуть родители за отдых ребенка в детском оздоровительном лагере в 2022 году. Соответствующее распоряжение областного правительства опубликовали 29 декабря.

Так, за отдых одного ребенка в сезонном детском лагере в Рязанской области родителям вернут 773 рубля в сутки. За пребывание в лагере круглогодичного типа – 1020 рублей. Если ребенок предпочел отдых с палатками, государство возвратит 482 рубля.

За сутки пребывания в оздоровительных учреждениях на черноморском побережье родители получат уже 1205 рублей.

Кроме того, документ устанавливает частичный возврат и стоимости питания ребенка в детских лагерях дневного пребывания. Как подчеркнули областные власти, эта сумма складывается из существующих цен в Рязанской области и составляет 166 рублей на одного юного рязанца.

Ранее, депутаты областной Думы приняли изменения в закон о детском отдыхе, по которым с 2022 года все работающие родители, вне зависимости от сферы деятельности, могут частично вернуть стоимость путевок в детские лагеря. До этого деньги возвращали только бюджетникам.

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