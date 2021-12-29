29 декабря рязанский минздрав подтвердил смерть от коронавируса еще 10 человек

В среду, 29 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 10 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в ноябре-декабре 2021 года.

Речь идет о 72-летней женщине, умершей в ноябре.

Также в списке девять декабрьских жертв. Это шестеро мужчин – 65 лет, 67 лет, 70 лет, 82 года, 83 года, 87 лет и три женщины – 66 лет, 69 лет, 70 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2476 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская область приближается по COVID-19 к суточным показателям третьей волны

Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).