Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 декабря 2021 13:04

29 декабря рязанский минздрав подтвердил смерть от коронавируса еще 10 человек

В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В среду, 29 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 10 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в ноябре-декабре 2021 года.

Речь идет о 72-летней женщине, умершей в ноябре.

Также в списке девять декабрьских жертв. Это шестеро мужчин – 65 лет, 67 лет, 70 лет, 82 года, 83 года, 87 лет и три женщины – 66 лет, 69 лет, 70 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2476 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская область приближается по COVID-19 к суточным показателям третьей волны

Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).