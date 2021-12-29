Главархитектура призвала избавить Рязань от кричащих вывесок и глухих заборов

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области опубликовало статью о воркшопе, состоявшемся 18-19 декабря. Куратором мероприятия стала управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Александра Чечеткина. В программе были лекции, исследовательские прогулки и интервьюирование людей на улице.

Публикация фактически в формате манифеста появилась в группе главархитектуры. Помимо ряда идей по созданию рекреационных зон у Рязанского кремля, вдоль Лыбедского бульвара и в других точках города управление опубликовало список, что считает нужным сохранить, а от чего избавиться.

Сохранить: остатки загубленного большей частью деревянного зодчества, ключевые видовые точки, «зеленый каркас». Избавиться же архитекторы среди прочего хотят от больших и ярких вывесок, открытых надземных коммуникаций, дешевых и некачественных решений при отделке фасадов, глухих заборов у дворов и частных домов, а также вдоль дорог (с оглядкой на ГОСТ). В том же перечне — звуковая реклама на улицах, варварская обрезка и вырубка деревьев, пыль и грязь от открытого грунта и «избыточного применения песчаной смеси».