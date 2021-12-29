Появились подробности падения лифта в доме ЖК «205 квартал» в Рязани

В ЖК «205-й квартал» появилась уточняющая информация об упавшем лифте с людьми. Как отметили в группе жилищного комплекса, лифт, действительно, начал падать, но сработала система аварийной остановки – падающую кабину остановили уловители. «Никто не пострадал, но медицинская помощь потребовалась», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что когда кабина остановилась, не было связи с диспетчером. Помощь люди вызывали по номеру 112. Через час после звонка приехал техник лифтовой службы и всех вызволил. Самих спасателей не было.

По словам жителей дома, подобные проблемы с лифтами есть и в других подъездах дома. Как указывают сами жильцы, проблема с лифтами, скорее всего, связано с постоянной перегрузкой – рабочие понимают тяжелые строительные материалы. Подобное происходило и накануне вечером.

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