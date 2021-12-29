Рязанцев днем 30 декабря ожидают 10-градусный мороз и снег

В четверг, 30 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.
В отдельных районах региона прогнозируются туман и гололедица.
Ветер в четверг ожидается юго-восточного направления, порывами до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -15... -10 градусов, местами до -18 градусов, а днем -10... -5 градусов.
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