Эвелина Волкова: Какие «подарки» приготовили власти жителям Рязани?

Фото: РОО КПРФ

Секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова высказалась о предновогодних «сюрпризах» городской Думы:

- В предновогодний период внимание многих бывает занято мечтами о будущем и подготовкой к празднику. Но именно в этот период с завидной регулярностью на рассмотрение депутатов Рязанской гордумы выносят такие «подарки», которые вряд ли улучшат предновогоднее настроение. В этот раз таких «сюрпризов» было два.

Во-первых, с упорством достойным лучшего применения сначала на одном профильном комитете гордумы – по экономическому развитию и муниципальной собственности, затем на другом – по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры – пытались «провести» вопрос о приватизации прибыльного муниципального предприятия МУП «Центр энергоснабжения». Инициаторы вынесения данного вопроса ссылались на требования УФАС Рязанской области и предложили приватизацию путем реорганизации в ООО. Теперь немного подробнее.

Решение о создании данного муниципального предприятия было принято на заседании Рязанской гордумы в сентябре 2019 года. Предприятие выделили из состава другого МУП «Рязанские городские распределительные сети» («РГРЭС»). Опять же по требованию рязанской УФАС. И как тогда утверждалось – данной меры было достаточно для устранения выявленных противоречий.

Согласно представленным материалам прибыль предприятия за 8 месяцев 2021 года составила 27,6 млн. рублей. Также за счет его отчислений в бюджет города в сумме 42,5 млн. рублей по итогам работы в прошлом году удалось оказать помощь другому, социально значимому муниципальному предприятию – «Хлебозавод №3».

Без ответа на заседании комитета остались многие вопросы депутатов о дальнейшей судьбе предприятия, а также юридическо-правового характера касаемо предлагаемой формы приватизации. Зато появились новые – относительно поспешности предлагаемого решения. Нужного числа голосов данный проект для вынесения на заседание думы не получил. Но нет никаких гарантий, что попытки приватизации предприятия не продолжатся уже в начале следующего года.

Второй вопрос был вынесен, рассмотрен и принят единороссовским большинством на последнем в уходящем году заседании Рязанской городской Думы и касался внесения изменений в ранее принятое решение

«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан…». А по сути представлял из себя документ, увеличивающий стоимость льготного проезда для ряда муниципальных пассажиров-льготников: пенсионеров, многодетных родителей и вдов чернобыльцев. И вопрос этот, считаю, не столько экономического, сколько морально-этического характера, показывающий отношение нынешней власти к людям. В условиях бесконечного экономического кризиса данные категории жителей (а среди них много тех, кто десятки лет самоотверженно трудился на благо родного города) и так оказались в сложном финансовом положении. А теперь еще городские власти решили в их карманах найти средства на латание «застарелых дыр» в работе общественного транспорта. Всего таким образом чиновники планируют сэкономить 4,3 миллиона рублей из бюджета за год.

Отдельно отмечу, что вопросы повышения стоимости проезда в городском транспорте (очередной «подарок» ждет рязанцев с 1 января 2022 года) администрация города уже многие годы принимает без участия депутатского корпуса. В его ведении сейчас лишь определение размера стоимости льготных проездных.

В этой связи напомню еще раз, что муниципальное предприятия «Центр энергоснабжения», которое так настойчиво пытаются приватизировать, перечислило в бюджет города по итогам года работы 42,5 млн. рублей. То есть практически в десять раз больше, чем чиновники надеются сэкономить на пенсионерах-льготниках! Но вместо того, чтобы сохранить это предприятие в муниципальной собственности и иметь возможность за счет его отчислений решать «горящие» вопросы, его хотят приватизировать. Как говорится, кому что важнее.

Фракция КПРФ продолжит бороться за сохранение и развитие муниципальных предприятий и обеспечение достойных условий жизни жителей города.