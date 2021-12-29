В 2022 году в Рязанской области построят 12 ФАПов

29 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов участвовал в открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Морозовы Борки Сапожковского района.

Глава региона осмотрел кабинеты ФАПа, пообщался с фельдшером и пациентами.

Николай Любимов отметил, что «повышение доступности и качества первичной медпомощи – одна из приоритетных национальных целей развития».

«В 2021 году мы построили четыре ФАПа в Рыбновском, Путятинском, Чучковском и Сапожковском районах, — напомнил глава региона. — Мы понимаем, насколько важно сельским жителям иметь рядом хорошо оснащенный медпункт и своевременно, в комфортных условиях получать медицинскую помощь».

По словам Любимова, в 2022 году в районах Рязанской области планируется построить еще 12 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию в селе Екшур Клепиковского района.

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