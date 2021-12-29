Рязанская область закупила более 300 приборов для детей с диабетом

Родители рязанских детей с диабетом начали получать приборы для круглосуточного мониторинга уровня глюкозы крови, сообщает пресс-служба областного правительства. Всего за счет выделения региону дополнительных денег из федерального бюджета удалось приобрести более 300 сканеров и 400 датчиков.

Прибор представляет собой датчик, который крепится, например, к руке юного пациента, и устройство, на которое выводится информация о динамике изменения уровня сахара в крови. Таким образом, родители могут постоянно отслеживать показатели и, в случае резких изменений, вовремя принять меры. Менять сменную часть прибора нужно лишь раз в две недели.

По словам главврача областной детской клинической больницы Инны Лебедевой, всех юных рязанцев, больных диабетом обеспечат приборами через местные поликлиники. В случае, если у родителей возникнут вопросы по использованию датчиков, им на помощь придут участковые педиатры.

Ранее стало известно, что на закупку приборов для детей с диабетом Рязанская область получила более 400 млн рублей из федерального бюджета.

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