Рязанская область приближается по COVID-19 к суточным показателям третьей волны

В среду, 29 декабря, в Рязанской области выявлено 150 новых случаев COVID-19. Суточные показатели заболеваемости продолжают идти на спад и приближаются к показателям третьей волны – тогда ежесуточно фиксировалось 138-143 новых случая. Всего сначала пандемии заболевание подтвердилось у 61 256 человек.

Поправился за сутки 262 человека. Всего заболевание перенесли 56 736 рязанцев.

Летальный список пополнили 10 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2476 человек.