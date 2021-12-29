С 2022 года бесплатный обед рязанских школьников станет дороже на 1,5 рубля

Власти Рязани добавили денег на питание старшеклассников из льготных категорий. Так, с 2022 года стоимость бесплатного обеда в городских школах вырастет на 1,5 рубля. Соответствующее постановление администрации опубликовано 29 декабря.

Согласно изменениям в Порядок организации школьного питания, с 1 января на каждого рязанского ученика-льготника власти будут выделять 96 рублей 52 копейки в день. Ранее бесплатный обед в школьной столовой стоил 95 рублей.

В документе подчеркивается, что расходы увеличатся только на горячее питание старшеклассников. Стоимость питания учеников с 1 по 4 классы останется прежним.

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