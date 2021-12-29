Вечером 28 декабря иномарка спровоцировала массовое ДТП на окраине Рязани

Вечером 28 декабря в Рязани произошло массовое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 35-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справился с управлением и врезался в «Жигули» 15-й модели, за рулем которого находился 24-летний мужчина. От удара отечественная легковушка столкнулась с ВАЗ-21120.

В результате дорожного происшествия водитель «пятнадцатой», а также его 22-летняя пассажирка обращались за медицинской помощью.

На трассе столкнулись три легковых автомобиля – пострадали два человека

В результате дорожного происшествия водитель «пятнадцатой», а также его 22-летняя пассажирка обращались за медицинской помощью.

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