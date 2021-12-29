Плату за капремонт в Рязани и области оставили прежней

В Рязанской области утвердили тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление губернатора Николая Любимова опубликовали 28 декабря.

В сравнении с тарифом, который установили еще в 2018 году, ничего не поменялось. Тогда, напомним, чиновники ежемесячную плату взвинтили в полтора раза.

В итоге, минимальный размер взноса на 2022 год в Рязани и области составит по-прежнему 11,65 рублей c квадратного метра.

О том, что тариф не будет подниматься, в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области говорилось еще в октябре.

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